В словах Макрона об Украине увидели противоречие
Президент Франции Эммануэль Макрон в своих заявлениях о конфликте на Украине постоянно противоречит сам себе. На это обратил внимание французский эксперт Сириль де Латтр в эфире RT.
В частности, отметил он, Макрон утверждает, что Франция не воюет с Россией, но при этом недавно сообщил о передаче Украине две трети разведданных.
Он назвал Макрона клоуном и задался вопросом, как власти России могут воспринимать его всерьез после подобных заявлений.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Макрон «хороший парень», но скоро уже не будет у власти.