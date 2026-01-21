Трамп назвал Рютте более важной фигурой в ситуации с Гренландией

Президент США Дональд Трамп пренебрежительно отозвался о руководстве Дании и назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте "более важной" фигурой в ситуации вокруг Гренландии.

"Я буду обсуждать такое с вот этим человеком, [сидящим] прямо тут. Он, откровенно говоря, является более важной [фигурой в этом контексте]", - заявил Трамп, отвечая на встрече с Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) на вопросы журналистов, касавшиеся Дании и Гренландии.

Трамп также подчеркнул, что не знает, когда у него могут состояться контакты с руководством Дании по поводу Гренландии.