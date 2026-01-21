Офис Зеленского остался без отопления

Советница Владимира Зеленского Виктория Страхова рассказала, что офис украинского лидера остался без отопления. Об этом пишет «Лента.ру».

По ее словам, в здании холодно, хотя значительно теплее, чем у ряда ее знакомых киевлян.

«У нас холодно, хотя значительно теплее, чем у некоторых моих знакомых, у кого сейчас ни отопления, ни электроснабжения и почти 0 [градусов] в квартире. Сейчас у меня в кабинете где-то 13», — отметила Страхова.

Советница заметила, что в коридорах температура ниже еще на пару градусов. При этом, добавила она, сотрудников офиса просили не пользоваться электрообогревателями.

Депутат Рады Безуглая предрекла блэкаут по всей Украине

Напомним, что блэкаут в Киеве начался 13 января 2026 года, на фоне коллапса системы электроснабжения — в стране, по данным Минэнерго, не осталось ни одной неповрежденной электростанции.

В правительственных зданиях вторую неделю наблюдаются проблемы с отоплением, жители используют генераторы, дровяные печи, «жареные кирпичи» — нагретые на газовых плитах булыжники и кирпичи.