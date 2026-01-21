Жители родного города Зеленского вышли на митинг

Жители родного города президента Украины Владимира Зеленского — Кривого Рога — второй день подряд вышли на митинг и перекрыли дороги из-за отсутствия в домах электроэнергии. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.

Одна из участниц акции сообщила, что в ее доме света нет четвертые сутки, при этом у них электроплиты, то есть нет другого способа приготовить еду. Другая женщина рассказала, что в ее доме нет света ни по графикам, ни без графиков.

Ранее Зеленский заявил, что в столице Украины сохраняются проблемы с электроснабжением. Без света остаются более миллиона потребителей. Глава государства обратился к чиновникам, заявив, что ждет от них предложений по перестройке работы, направленной на поддержку населения и бизнеса.