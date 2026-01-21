Стубб заявил о создании в Европе «нового НАТО»

Европа на базе НАТО создаст новый военный альянс, его мощь будет значительной, рассказал президент Финляндии Александр Стубб. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисты заметили, что финский лидер сделал ряд заявлений о будущем НАТО в ходе панельной дискуссии на тему «Может ли Европа защитить себя?» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Сейчас создается более сильное НАТО, чем это было с конца холодной войны. Европа способна защищать себя. Мы создаём новое НАТО, в котором Европа возьмёт на себя больше ответственности», — отметил Стубб.

На вопрос, должна ли Европа также иметь возможность защищаться от США, президент ответил: «Давайте оставим гипотетические ситуации в стороне».

Названы наиболее вероятные сценарии распада НАТО

Также финский лидер исключил возможный распад альянса.

Ранее The Washington Post сообщила, что США снизили участие в 30 ключевых механизмах Североатлантического альянса.