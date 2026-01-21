Трамп прокомментировал работу Уиткоффа и Кушнера на Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал работу своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с представителями бизнеса Трамп заявил, что доволен той работой, которую Уиткофф и Кушнер проделали по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом, Уиткофф и Кушнер также присутствовали на встрече.

«Джаред здесь и Стив Уиткофф здесь. Много людей, которые над этим работают, сейчас здесь, и они проделали хорошую работу», — заявил он.

Ранее Трамп рассказал о том, что США применили «секретное оружие, о котором никто не знает».