Трамп раскрыл один сложный нюанс в решении конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал сложность решения вопроса о разграничении территорий в конфликте на Украине. Об этом он упомянул во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Есть улицы, есть реки… локации, границы», — отметил глава Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что данный вопрос, по его мнению, является немного сложным.

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

До этого президент Штатов пожаловался, что урегулирование украинского конфликта для него оказалось самым трудным, хотя ранее он представлял его наилегчайшим из всех. Однако, как отметил Трамп, в мирном процессе по разрешению конфликта на Украине стороны достигли большого успеха.