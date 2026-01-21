Речь Трампа в Давосе назвали «скучной» и «грубой»
По данным The Guardian, по мнению губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, речь Трампа, произвела впечатление «скучной» и «грубой».
Ньюсом, рассматриваемый как один из вероятных кандидатов от демократов на президентских выборах 2028 года, охарактеризовал выступление как «скучное, а порой и хамское».
«Огонь и ярость, которые в буквальном смысле не привели абсолютно ни к чему», — резюмировал он.
Губернатор выразил мнение, что «этот час был одним из самых бессмысленных за последнее время не только для меня, но и для всего мира».
Ньюсом подчеркнул: если Европа не продемонстрирует твердую, уверенную и достойную реакцию, ей стоит опасаться, и сегодняшние события служат ярким тому подтверждением.
Губернатор Калифорнии также отметил, что, по всей видимости, реакция европейских лидеров, включая французского президента Эмманюэля Макрона, оказала сдерживающее воздействие на Трампа.
«Он отреагировал на события вчерашнего дня, которые включали в себя не только выступления Макрона и президента ЕС, но и речь Карни, а также реакцию финансовых рынков», – заключил Ньюсом.