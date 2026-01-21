Речь Трампа в Давосе назвали «скучной» и «грубой»

По данным The Guardian, по мнению губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, речь Трампа, произвела впечатление «скучной» и «грубой».

Ньюсом, рассматриваемый как один из вероятных кандидатов от демократов на президентских выборах 2028 года, охарактеризовал выступление как «скучное, а порой и хамское».

«Огонь и ярость, которые в буквальном смысле не привели абсолютно ни к чему», — резюмировал он.

Губернатор выразил мнение, что «этот час был одним из самых бессмысленных за последнее время не только для меня, но и для всего мира».

Ньюсом подчеркнул: если Европа не продемонстрирует твердую, уверенную и достойную реакцию, ей стоит опасаться, и сегодняшние события служат ярким тому подтверждением.

Губернатор Калифорнии также отметил, что, по всей видимости, реакция европейских лидеров, включая французского президента Эмманюэля Макрона, оказала сдерживающее воздействие на Трампа.