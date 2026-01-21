Пользователи сети снова высмеяли странную мимику премьер-министра Италии Джорджи Мелони, пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, журналисты попросили главу кабмина раскрыть позицию Рима относительно предложенного президентом США Дональдом Трампом «Совета мира».

Мелони ответила, что страна положительно отнеслась к приглашению в совет. Сразу после этого лицо политика исказила странная гримаса: она выпучила глаза и открыла рот, что не осталось незамеченным.

Мелони прокомментировала скандал с ее снимками на порносайте

Ранее пользователей соцсетей поразила мимика Мелони на саммите НАТО в Гааге. Премьер шмыгала носом, поджимала губы, пучила глаза, гримасничала.

Комментаторы заметили также, что премьер часто оглядывается по сторонам, у нее бегающие глаза и учащенное моргание.

Психиатр-нарколог Василий Шуров предположил, что состояние Мелони может свидетельствовать об употреблении психостимуляторов или иного мощного допинга.