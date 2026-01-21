Трамп исключил военный сценарий вокруг Гренландии

Национальная Служба Новостей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают вариант применения военной силы для получения контроля над Гренландией. Это заявление сделал в ходе встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях Международного экономического форума в Давосе.

Трамп исключил военный сценарий вокруг Гренландии
© nsn.fm

Глава государства отметил, что развитие ситуации вокруг Гренландии остается открытым вопросом, однако необходимости в использовании военных методов он не видит.

Трамп после новогодних праздников снова напомнил о своих намерениях добиться присоединения Гренландии к США. Эти заявления вызвали резкую реакцию в Европе. Ряд лидеров публично поддержали Данию, которой принадлежит остров, и назвали позицию Вашингтона неприемлемой.

Впоследствии в Гренландии начались военные учения с участием ограниченного контингента, после чего США ввели торговые пошлины в отношении стран, выступивших на стороне Копенгагена, передает «Радиоточка НСН».