Трамп исключил военный сценарий вокруг Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают вариант применения военной силы для получения контроля над Гренландией. Это заявление сделал в ходе встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях Международного экономического форума в Давосе.

© nsn.fm

Глава государства отметил, что развитие ситуации вокруг Гренландии остается открытым вопросом, однако необходимости в использовании военных методов он не видит.

Трамп после новогодних праздников снова напомнил о своих намерениях добиться присоединения Гренландии к США. Эти заявления вызвали резкую реакцию в Европе. Ряд лидеров публично поддержали Данию, которой принадлежит остров, и назвали позицию Вашингтона неприемлемой.

Впоследствии в Гренландии начались военные учения с участием ограниченного контингента, после чего США ввели торговые пошлины в отношении стран, выступивших на стороне Копенгагена, передает «Радиоточка НСН».