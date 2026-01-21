СМИ: на Украине вновь заговорили об отставке Сырского

Вопрос возможной отставки Александра Сырского с поста главкома ВСУ вновь обсуждают на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Журналисты обратили внимание, что этот вопрос снова оказался в повестке в связи с кадровыми перестановками в офисе президента Украины Владимира Зеленского. В издании отметили, что Сырского критикуют с разных сторон, ставя под сомнение его управление войсками из-за больших потерь и провалов на важных направлениях фронта.

Среди возможных кандидатов на пост главкома ВСУ вместо Сырского издание назвало командующего объединенными силами Михаила Драпатого и командира 3-го корпуса ВСУ, основателя и первого командира полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Андрея Билецкого.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что в случае отставки Сырского на его место может прийти начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. По данным авторов канала, Зеленский лично охарактеризовал Гнатова как «боевого парня». При этом украинский лидер в начале января заявлял, что пока не планирует отправлять Сырского в отставку.