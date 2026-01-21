Глава ЕЦБ ушла с ужина в Давосе во время выступления министра США

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард покинула ужин в швейцарском Давосе во время выступления министра торговли США Говарда Лютника. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Газета Financial Times со ссылкой на очевидцев писала, что конфликт возник из-за «агрессивных комментариев» Лютника, после чего его начали освистывать, и часть гостей покинула мероприятие. По информации Bloomberg, американского министра разместили на «неудобном месте в конце зала», в то время как торговый представитель США Джеймисон Грир и генеральный директор Blackrock Inc. Ларри Финк сидели за главным столом.

Как сообщает Bloomberg, инцидент произошел на VIP-мероприятии во вторник, 20 января, где присутствовало более 100 человек. Лютник выступил последним и в своей речи «принизил значение европейских экономик», указав на их неконкурентоспособность по сравнению с США.

Это вызвало недовольство у нескольких европейцев в зале. Поступок Лагард получил поддержку от некоторых присутствующих. Один из европейских гендиректоров, пожелавший остаться анонимным, отметил, что глава ЕЦБ поступила правильно и Европе необходимо «постоять за себя».

Это не первый случай открытого протеста американцам со стороны европейцев на текущем форуме. Днем ранее депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен во время выступления нецензурно «послал» президента США Дональда Трампа из-за его слов о намерении взять под контроль Гренландию.