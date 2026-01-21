Жителей Гренландии призвали запасаться едой на фоне планов США

Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг призвал островитян подготовиться к возможной ЧС и сделать запасы провизии как минимум на пять дней.

Как пишет РИА Новости, Борг предложил план действий на случай непредвиденных обстоятельств, в частности, подготовиться к чрезвычайной ситуации, сделать запасы провизии на пять дней, ведь чем дольше островитяне смогут содержать себя и помогать другим, тем сильнее будет общество.

Также Борг напомнил и о брошюрах, где рассказывается о действиях при ЧП.

Ранее на форуме в Давосе президент США Дональд Трамп назвал Гренландию куском льда.