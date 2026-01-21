Украинцам посоветовали согреваться вибраторами во время отключения отопления

Невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, владелица секс-шопа Светлана Павелецкая, предложила соотечественникам использовать вибраторы с функцией подогрева для согревания во время отключений отопления. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам Павелецкой, в ее магазине продаются устройства, способные нагреваться до 38 градусов.

«Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться», — сказала она.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном Минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава Минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».