Невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая предложила украинцам греться вибраторами, сообщает местное издание «Политика страны».

На кадрах, размещенных в телеграм-канале издания, Павелецкая, которая владеет секс-шопом, рассказывает, что у нее в магазине продается вибратор с подогревом.

«Игрушки, регулирующие температуру» сейчас «продвигаем для холодных вечеров», сообщила женщина. По ее словам, они (вибраторы) нагреваются до 38 градусов.

При отсутствии отопления «можно обложиться вибраторами и нормально греться», с улыбкой посоветовала Павелецкая.