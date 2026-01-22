Kyiv Post: Зеленский спешит в Давос на встречу с Трампом

После намеков на то, что президент Украины Владимир Зеленский может вообще не поехать в Давос, теперь он мчится на встречу с Дональдом Трампом, пишет Kyiv Post.

Как отмечает издание, несколькими днями ранее еще имела место неопределенность в отношении готовности американского лидера вновь встретиться с Зеленским. Но после объявления Трампа в ходе его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе о планах провести переговоры с украинским лидером у последнего не осталось других вариантов, кроме как срочно вылететь в Швейцарию.

Сегодня также ожидается встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником Трампа Стивеном Уиткоффом в Москве.