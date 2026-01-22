Финский профессор Туомас Малинен на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) раскритиковал заявление президента Финляндии Александра Стубба о Российской Федерации.

"Как вам не стыдно, черт возьми. Единственные, для кого война стала "стратегическим поражением", - это мы, отчасти благодаря вам, и Европа, экономика которой погрузилась в перманентную рецессию", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Соответствующим образом профессор прокомментировал пост Стубба о том, что конфликт на Украине якобы уже стал стратегической ошибкой и поражением Москвы.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 28 декабря встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам хозяин Белого дома заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95% вопросов по урегулированию, тема линии фронта пока обсуждается, но и там есть прогресс.

Американский лидер призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку бывшая советская республика может потерять еще больше территорий.

Со своей стороны, Зеленский рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По словам главы киевского режима, гарантии безопасности между Вашингтоном и Киевом согласованы на 100%.

Трамп не раз указывал на то, что Российская Федерация готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский.