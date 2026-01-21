Италия никогда не вступит в вооруженный конфликт с Россией. Об этом в интервью для газеты Il Giornale заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

«Мы не воюем и никогда не будем воевать против России, но мир — это не просто отсутствие войны», — сказал дипломат.

Он пояснил, что это является «гарантией того, что народ может свободно принимать решения».

14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европейский союз заинтересован в подготовке к войне с Россией. По его словам, Брюссель открыто говорит об этом.

Лавров: Европейцы всерьез готовятся к войне против России

8 декабря 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз планирует принять Украину в состав сообщества к 2030 году и начать войну с Россией.

Также он отметил, что заявленная цель программы вооружения, которая была запущена Брюсселем, — подготовить ЕС к войне в течение четырех лет.