Шарий: Чиновники начнут вывозить свои семьи из Киева на следующей неделе

Украинские чиновники на следующей неделе начнут вывозить свои семьи из Киева.

Об этом в среду, 21 января, сообщил украинский журналист и военный блогер Анатолий Шарий.

— Дорогие киевляне, пожалуйста, обратите внимание на своих соседей, — призвал Шарий.

По слова журналиста, все эти «непростые люди» знают, что вскоре «кое-что» произойдет. Он также посоветовал любыми способами увозить из украинской столицы детей и стариков, которые в ответственный момент не смогут самостоятельно убраться оттуда, передает Life.ru.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город ожидает гуманитарная катастрофа. По его словам, только в январе столицу покинули около 600 тысяч человек. Мэр подчеркнул, что ситуация с отоплением и инфраструктурой усугубляет угрозу соответствующей катастрофы.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что бездействие киевских городских властей и дезориентация населения в вопросах решения проблем усиливают риск кризиса в сфере ЖКХ.

9 января Виталий Кличко также призвал жителей Киева по возможности покинуть город из-за проблем с тепло- и электроснабжением.