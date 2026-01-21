Трамп выполнил просьбу Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Си Цзиньпин попросил его не называть COVID-19 «китайским вирусом» и использовать другое название. Трансляция выступления американского лидера доступна на YouTube-канале Белого дома.

Он подчеркнул, что у него всегда были очень хорошие отношения с лидером Китая, и назвал китайского коллегу невероятным человеком, которого все очень уважают.