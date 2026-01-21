Президент США Дональд Трамп рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров настоятельно попросил его не называть COVID-19 «китайским вирусом». Видео выступления опубликовала пресс-служба Белого дома на официальном YouTube-канале.

Американский лидер заметил, что у него всегда были очень хорошие отношения с китайским коллегой, и назвал Си Цзиньпина «невероятным человеком, которого все очень уважают».

«Хотя наши отношения сильно пошатнулись из-за COVID-19. Раньше я называл его «китайским вирусом», но он спросил, не мог бы я использовать другое название. И я решил так и сделать», — разъяснил Трамп.

Ранее глава США описал президента России Владимира Путина и китайского коллегу Си Цзиньпина словами «с этими людьми нельзя играть».