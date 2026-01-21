Трамп обвинил премьер-министра Канады в неблагодарности

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе обвинил в неблагодарности премьер-министра Канады Марка Карни.

"Мы создаем [систему противоракетной обороны] Golden Dome ("Золотой купол" - прим. ТАСС), которая естественным образом будет защищать Канаду. Канада получает от нас очень многое даром. И, кстати говоря, они должны благодарить нас, но не благодарят", - заявил Трамп. "Я смотрел вчера выступление вашего премьер-министра, он не был благодарен. Они должны быть признательны. Канада жива благодаря США. Марк, помни об этом, когда в следующий раз будешь выступать с заявлениями", - отметил Трамп, обращаясь к канадскому премьеру.

Выступая 20 января на ВЭФ в Давосе, Карни, по сути, признал, комментируя внешнеполитический курс Трампа, что времена коллективного Запада ушли в прошлое.

"Мы понимаем, что нынешний разрыв требует большего, чем адаптация. <...>. Мы знаем, что старый порядок не вернется", - подчеркнул канадский премьер.

Он добавил, что Канада твердо поддерживает "уникальное право" Дании и Гренландии самим определять будущее острова в свете высказываний американского руководства о намерении присоединить эту территорию к Соединенным Штатам.