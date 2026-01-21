Трамп приписал США победу во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что без США страны-союзники по антигитлеровской коалиции не смогли бы одержать победу во Второй мировой войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, союзникам Гитлера не удалось закрепиться рядом с США из-за Гренландии, что сыграло решающую роль в победе над Нацистской Германией.

«Гренландия не позволила нашим врагам закрепиться в нашем полушарии. А без нас вы бы сейчас говорили по-немецки и немного по-японски», — заявил он.

Ранее Трамп загадочно ответил на вопрос о захвате Гренландии.