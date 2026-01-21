Трамп заявил, что хочет немедленно начать переговоры по приобретению Гренландии

Президент США Дональд Трамп в среду, 21 января, в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что хочет немедленно начать переговоры по приобретению Гренландии.

© Вечерняя Москва

— По этой причине я хочу немедленно начать переговоры, чтобы вновь обсудить приобретение Гренландии Соединенными Штатами, — передает слова американского лидера РИА Новости.

Во время своего выступления на форуме глава Белого дома также заявил, что Вашингтон не собирается применять силу для приобретения Гренландии.

21 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что США могут устроить вторжение в Гренландию, поэтому населению и властям острова необходимо к этому подготовиться.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата» с целью предупредить растущую угрозу со стороны Китая и России. Глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсон ответил нежеланием вступать в состав США и сообщил, что в случае геополитического кризиса примкнет к Дании, а не к американцам. Почему США понадобилась Гренландия и какое будущее ее ждет — в материале «Вечерней Москвы».