Трамп заявил о желании Путина и Зеленского достичь соглашения

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вновь заявил, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский хотят достичь соглашения по Украине.

Его слова передает РИА Новости.

«Путин хочет достичь соглашения, я считаю. И я работаю с Зеленским, и я думаю, что он хочет достичь соглашения», — отметил американский лидер.

Президент США также рассказал, что сегодня встретится с Зеленским.

Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава Белого дома возглавил самую большую делегацию из Америки за всю историю мероприятия: его сопровождают почти все члены его администрации. Форум проходит на фоне претензий США на Гренландию — накануне Трамп заявлял, что в Давосе у него запланировано много встреч по острову и что их результатами будут довольны и в НАТО, и в Вашингтоне. «Газета.Ru» ведет хронику событий.