Трамп: США добиваются немедленного начала переговоров о приобретении Гренландии

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Вашингтон намерен немедленно начать переговоры о покупке Гренландии для расширения территории Соединенных Штатов и укрепления безопасности Запада. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я добиваюсь немедленных переговоров, чтобы еще раз обсудить приобретение Гренландии Соединенными Штатами, точно так же, как мы приобретали многие другие территории на протяжении нашей истории, как и многие европейские страны. Но это не будет угрозой для НАТО. Это значительно повысит безопасность всего альянса", - сказал Трамп.

Президент считает, что Соединенные Штаты сталкиваются с крайне несправедливым отношением внутри НАТО. По его словам, приобретение острова станет логичным шагом, который пойдет на пользу не только США, но и укрепит позиции всего Североатлантического альянса в стратегически важном регионе.