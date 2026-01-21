Трамп заявил, что Европа уничтожает сама себя

Европа своими действиями уничтожает сама себя.

С таким мнением в среду, 21 января, выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме, который проходит в швейцарском Давосе.

— Европа сама себя уничтожает. Нам нужны сильные союзники, а не те, кто серьезно ослаблен. Мы хотим, чтобы Европа была сильной, — высказался американский лидер.

Также Трамп заявил, что США заботятся о жителях Европы и заявил, что сам родом из Европы — «Шотландия и Германия, на сто процентов». По его словам, Вашингтон «глубоко верит в узы», которые связывают Америку и Европу.

— Как представитель цивилизации, я хочу, чтобы она процветала. Вот почему такие вопросы, как энергетика, торговля, иммиграция и экономический рост, должны быть в центре внимания всех, кто хочет видеть сильный и единый Запад, — приводит слова Трампа Telegram-канал Clash Report.

Трамп прибыл в Швейцарию в тот же день. Причем официальные лица Швейцарии не встретили президента США в аэропорту Цюриха. а опубликованных в Сети кадрах Трамп выходит из самолета на пустую взлетно-посадочную полосу. Он направился к вертолету, следующему в Давос.