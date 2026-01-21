Официальные лица Швейцарии не посчитали нужным организовать торжественную встречу президента США Дональда Трампа в аэропорту Цюриха, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источники.

Очевидцы заметили, что американский лидер спустился по трапу, направился к вертолету, поднялся на борт и покинул воздушную гавань.

Официальные лица Швейцарии его не встречали, не было ни красной дорожки, ни почетного караула.

Трамп обрушился на Европу

Ранее сообщалось, что американский президент задержался в пути из-за неисправности оборудования первого борта.

Глава США вылетел в запланированное время из Вашингтона, однако после выявления проблем в электрической системе развернулся и приземлился на базе Эндрюс. Оттуда он направился в Швейцарию на другом авиалайнере.

Задержка в пути привела к отмене встречи американского лидера с с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Кроме того, по данным западных массмедиа, Трамп отказался встретиться в Давосе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.