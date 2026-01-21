Трамп пообещал «феноменальные новости» на ВЭФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщит «феноменальные новости» на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно словам Трампа, он собирается рассказать о своих успехах на посту президента США — 20 января исполнился ровно год с начала его второго президентского срока. Как заявил Трамп, за этот срок он добился многих успехов в сфере экономики.

«Я приехал на Всемирный экономический форум этого года с поистине феноменальными новостями из Америки. Вчера исполнился год со дня моей инаугурации, и сегодня, после 12 месяцев работы в Белом доме, наша экономика процветает, темпы роста стремительно увеличиваются, производительность труда растет, инвестиции растут, доходы населения растут», — рассказал он.

Ранее Трамп сообщил о наличии секретного оружия у США.