Президент Польши Кароль Навроцкий вспомнил о войнах своей страны и других государств с СССР в своем заявлении на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Его выступление передает Clash Report.

«Польша одержала победу над СССР и большевиками. Финляндия победила СССР и большевиков. Японцы и афганцы победили Советский Союз», — отметил Навроцкий в своей неоднозначной речи.

Польский лидер ошибочно приписал Японии победу над СССР, предположительно, имея в виду русско-японскую войну. Навроцкий также отметил, что упомянутые им страны готовы обеспечивать свою независимость, но им нужны крепкие отношения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова лидера Финляндии Александра Стубба о «победе» над СССР в 1944 году является главной глупостью 2025 года.