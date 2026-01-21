Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор поддержал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о кризисе НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее министр заявил, что в западных странах обсуждают роспуск НАТО на фоне системного кризиса организации.

«Провал прокси-войны с Россией привел к этому»,— отметил Макгрегор.

Ранее президент США Дональд выразил сомнение в том, что страны НАТО придут на выручку его стране.

Лавров осудил Запад за разговоры «по понятиям»

Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты «сделали для НАТО больше, чем кто-либо еще». Вместе с тем, добавил он, в Белом доме сомневаются в том, что альянс придет на помощь в случае необходимости.