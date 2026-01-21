Скончался бывший вице-президент Сирии Рифат Асад

Бывший вице-президент Сирии и дядя бывшего президента страны Башара Асада Рифат Асад скончался в возрасте 88 лет. Об этом в среду, 21 января, сообщил телеканал Syria TV.

© Вечерняя Москва

Подробности об обстоятельствах смерти неизвестны, передает телеканал.

Рифат Асад является младшим братом бывшего президента Сирии Хафеза Асада, который руководил страной в период с 1971 по 2000 год. С 1984 года политик жил за границей после неудавшейся попытки переворота, номинально продолжая занимать государственный пост. В 2021 году Башар Асад позволил своему дяде вернуться на родину при условии, что он не будет заниматься политической деятельностью.

В Испании, Франции и Швейцарии в отношении Рифата Асада подавали судебные иски по обвинению в его причастности к коррупции и военным преступлениям. Но суды прекратили соответствующие разбирательства из-за состояния здоровья Асада.