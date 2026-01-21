Конфликт на Украине завершится в 2026 году на тяжелых для Киева условиях, заявила на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Украинский конфликт закончится в этом году — но на крайне неблагоприятных для нас условиях», — поделилась своей точкой зрения она.

По мнению Мендель, бывшая советская республика будет вынуждена сесть за стол переговоров из-за полного экономического краха, а также нехватки финансовых ресурсов. Бывшая пресс-секретарь Зеленского также отметила в качестве причин для проведения переговоров упавший моральный дух украинцев, масштабную коррупцию, а также нарастающий политический кризис в стране.

Киев мог заключить соглашение на более выгодных условиях раньше, но он отказался, резюмировала Мендель.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что около 60% Киева осталось без электричества. Глава киевского режима призвал власть привлечь больше ресурсов и предпринять дополнительные меры для устранения проблем в энергетической сфере.