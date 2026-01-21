Пока вы не уснули: заявление Уиткоффа о встрече с Путиным и угроза Ирана в адрес США

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Уиткофф сделал заявление о встрече с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 22 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью CNBC.

Как сообщает ТАСС, вместе с Уиткоффом в Россию отправится зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом спецпосланник сказал в интервью Bloomberg TV.

Иран пригрозил США

© ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TACC

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с резким предупреждением в адрес Соединенных Штатов на фоне внутреннего кризиса в Исламской Республике. Об этом сообщает ABC News.

В статье для The Wall Street Journal, которая была удалена с сайта (как указывает ABC), дипломат попытался возложить вину за насилие в Иране на вооруженных демонстрантов.

В Кремле отреагировали на заявление Трампа о секретном оружии США

Спецслужбы РФ выполняют свою работу по сбору и анализу информации о зарубежных вооружениях.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, который сообщил, что его страна располагает вооружениями, о которых неизвестно остальному миру.

Фон дер Ляйен дала неожиданное обещание Гренландии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте заявила, что Гренландию ожидает «невиданный всплеск инвестиций». Трансляция велась на сайте парламента.

«Гренландию ждет невиданный всплеск инвестиций», — отметила фон дер Ляйен.

Италия дала связанное с Россией обещание

Италия не будет вести войну с Россией, пообещал итальянский вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни. Его цитирует газета Il Giornale.

«Мы не воюем и никогда не будем воевать против России, но мир — это не просто отсутствие войны; это гарантия того, что народ может свободно принимать решения», — заявил чиновник.

Стало известно, откуда ВСУ могли запустить дроны на Адыгею

Украинские войска могли запустить беспилотники на Адыгею из подконтрольных районов Херсонской области. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его оценке, такие БПЛА обычно летят над Черным морем, преодолевая расстояние около тысячи километров. При этом Дандыкин считает, что скоро для Украины это «закончится», поскольку «все к этому идет».

Российские мобильные операторы начали вводить дополнительную плату

Мобильные операторы сотовой связи начали вводить дополнительную плату по архивным тарифам за опцию безлимитного интернета. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на уведомления операторов.

По данным издания, у пользователей "Мегафона" за безлимитный интернет будет введена плата в размере 25 или 99 рублей в месяц с третьей декады января. В свою очередь компания "ВымпелКом", известная своей торговой маркой "Билайн", ввела с 1 января плату в размере 4,5 рубля в сутки.

Алла Пугачева может вернуться на сцену

Певица Алла Пугачева намерена летом вернуться к выступлениям и готова рассмотреть предложения от частных заказчиков за пределами России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, до начала лета артистка корпоративы не рассматривает, так как «сосредоточена на себе и на семейных обязанностях».

Момент обрушения ТЦ в российском городе попал на видео

© Соцсети

Обнародованы кадры обрушения торгового центра в Новосибирске. Соответствующее видео публикует Shot.

Двухэтажное здание сложилось за несколько секунд под тяжестью выпавшего снега. Инцидент произошел на улице Наумова. В настоящее время спасатели занимаются поисками мужчины, который находится под завалами.

Мошенники освоили новую технику кражи данных с «Госуслуг»

Злоумышленники освоили новую схему «угона» учётных записей на портале «Госуслуги». Для этого они используют телеграм-ботов, маскирующихся под реферальные программы известных маркетплейсов. Ссылки на такие «партнёрские сервисы» распространяются через мессенджеры и социальные сети.

О новой атаке сообщило РИА Новости со ссылкой на компанию Angara Security. По данным экспертов, для кражи учётных данных «Госуслуг» злоумышленники задействуют телеграм-ботов, которые якобы автоматизируют работу с реферальными программами торговых площадок.

