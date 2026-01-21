В офисе Зеленского назвали условие для его поездки в Давос

Владимир Зеленский всё еще может отправиться в Давос 22 января, если будет запланирована его двусторонняя встреча с главой США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Ранее сообщалось, что Трамп может встретиться с Зеленским во время Всемирного экономического форума в Давосе. Однако 20 января Зеленский сообщил, что не поедет на форум. Он назвал встречи «не главным приоритетом» на фоне чрезвычайной ситуации в украинской энергетике.

Politico ранее писало со ссылкой на представителя Республиканской партии США, что Зеленский очень хочет встречи с Трампом в Давосе, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома.

Названа причина отмены поездки Зеленского в Давос

Axios сообщало, что Трамп по-прежнему планирует встретиться с Зеленским и несколькими европейскими лидерами в Давосе, но американский чиновник заявил изданию, что не стоит ожидать каких-либо прорывов от этой встречи. Издание подчеркивало, что конфликт вокруг Гренландии сорвал планы использовать Давосскую неделю для достижения взаимопонимания между США, Украиной и Европой по вопросам гарантий безопасности.