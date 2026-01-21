Офтальмолог назвал возможную причину кровавого глаза Макрона

Кровоподтек в глазу президента Франции Эммануэля Макрона, из-за которого он был вынужден выступать на форуме в Давосе в солнцезащитных очках, мог появиться из-за удара кулаком по лицу.

Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на хирурга-офтальмолога Мфазо Хоува.

«На фотографиях действительно видно, что у Макрона наблюдается так называемое субконъюнктивальное кровоизлияние. Это может быть вызвано травмой», — допустил врач.

По его словам, подобное могло произойти из-за пощечины или удара кулаком по лицу. Кроме того, врач не исключил, что кровоподтек мог возникнуть спонтанно.

15 января Макрон появился на публике с красным и воспаленным правым глазом. Президент Франции попросил прощения за «неприглядный вид» глаза и заверил, что с ним не произошло «ничего серьезного». В сети вскоре пошутили, что Макрон снова поссорился с супругой и стал жертвой домашнего насилия.

20 января Макрон выступил на Международном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках. По всей видимости, французский лидер не успел решить к этому времени свои проблемы с глазом.