Рютте назвал главный приоритет Европы на фоне напряженности с США

Украина должна оставаться главным приоритетом Евросоюза, несмотря на притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления на Международном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

© GIAN EHRENZELLER/EPA/TACC

Он также отметил важность трансатлантического партнерства Европы и США в рамках НАТО. Рютте уверен, что Белый дом в случае необходимости придет на защиту европейских союзников.

— Украина должна быть на первом месте, ведь это вопрос безопасности как для США, так и для Европы, — цитирует Рютте The Guardian.

Тем временем западные журналисты сообщают, что в Европе нарастает беспокойство, что Москва, разочарованная западной политикой, может отказаться вести с европейскими лидерами переговоры, когда те будут к ним готовы.

Ранее депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен во время выступления нецензурными словами «послал» президента США Дональда Трампа из-за его слов о намерении взять под контроль Гренландию.

До этого Трамп заявил о готовности обложить пошлинами товары из стран, которые выступают против контроля Вашингтона над Гренландией. Глава государства также назвал себя «королем пошлин».