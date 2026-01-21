«Зеленский в ярости»: США поставили Киеву ультиматум

Политтехнолог Михаил Павлив считает, что США могут полностью прекратить военную помощь Украине на фоне безрезультатных переговоров. Об этом Павлив рассказал News.ru.

Павлив назвал визит украинской переговорной группы в Вашингтон 17 января «совершенно провальным». По его данным, американцы на этой встрече поставили несколько ультиматумов Киеву, но украинские переговорщики не смогли на них ответить.

«Зеленский, как мне известно, был в ярости», - подчеркнул Павлив.

По его информации, между США и Украиной произошел «определенный разрыв по непубличным каналам». Павлив утверждает, что США угрожают прекратить всю военную помощь Киеву, включая предоставление разведданных, хотя публично об этом не заявляется.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским 21 января во время Всемирного экономического форума в Давосе. Однако 20 января Зеленский сообщил, что не поедет в Давос. По его словам, «встречи - не главный сейчас приоритет».