Уиткофф понадеялся на единство России и Украины в одном вопросе

США надеются, что Россия и Украина дадут согласие на участие в «Совете мира», инициированного главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в интервью CNBC.

«Давайте надеяться, я хочу быть оптимистом в этом вопросе. Я думаю, что мы получим положительный ответ от обеих сторон», — отметил он.

Также Уиткофф сообщил, что уже «20 или 25» мировых лидеров согласились поддержать «Совет мира».

17 января газета The Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Белый дом может рассматривать «Совет мира» в качестве замены ООН. Уточняется, что Вашингтон может расширить мандат совета, включив в сферу его деятельности не только Газу, но и Украину и Венесуэлу.