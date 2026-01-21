Пользователи соцсетей отреагировали интернет-шутками на появление президента Франции Эммануэля Макрона в темных очках на трибуне Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает «Российская газета».

В подобном образе политик появляется на публике с конца прошлой недели, когда СМИ впервые заметили, что правый глаз у него налился кровью.

Некоторые СМИ предположили, что французский лидер в очередной раз попал под горячую руку супруги Брижит, которая уже давала публичную пощечину мужу.

В Елисейском дворце заявили, что у Макрона лопнул кровеносный сосуд.

Как в Сети шутят о новом образе президента Франции — смотрите в галерее «Рамблера».