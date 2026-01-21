Получил от жены: в Сети шутят о новом образе Макрона

Александр Котлеткин
Slide 1 of 15
1/12
© Соцсети
2/12
© Соцсети
3/12
© Соцсети
4/12
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/12
© Соцсети
6/12
© Соцсети
7/12
© Соцсети
8/12
© Соцсети
9/12
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/12
© Соцсети
11/12
© Соцсети
12/12
© Соцсети

Пользователи соцсетей отреагировали интернет-шутками на появление президента Франции Эммануэля Макрона в темных очках на трибуне Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает «Российская газета».

В подобном образе политик появляется на публике с конца прошлой недели, когда СМИ впервые заметили, что правый глаз у него налился кровью.

Некоторые СМИ предположили, что французский лидер в очередной раз попал под горячую руку супруги Брижит, которая уже давала публичную пощечину мужу.

В Елисейском дворце заявили, что у Макрона лопнул кровеносный сосуд.

Как в Сети шутят о новом образе президента Франции — смотрите в галерее «Рамблера».