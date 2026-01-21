«Меньше шума»: как Мерц планирует сломить Трампа

Президент США Дональд Трамп хочет контролировать Гренландию и угрожает Германии (и другим странам) карательными пошлинами. Немецкий канцлер Фридрих Мерц выполняет деликатную миссию, пытаясь убедить Трампа отступить, пишет немецкий таблоид Bild.

По данным газеты, стратегия Мерца включает принцип «меньше шума, больше откровенности в личном разговоре». Мерц рассчитывает лично обсудить с Трампом его притязания на Гренландию на полях форума в Давосе.

По информации Bild, Берлин официально запросил встречу, и в Вашингтоне дали понять, что она им интересна. Однако решения о времени и месте переговоров пока нет. Источник газеты в немецком правительстве допустил, что разговор может состояться буквально «по ходу дела» в Давосе. В Берлине рассчитывают, что к беседе сможет присоединиться генсек НАТО Марк Рютте.

На этих переговорах канцлер планирует признать, что вопрос безопасности Арктики действительно существует. В то же время он подчеркнет, что это задача для всего альянса НАТО, а не повод для односторонних действий США.

Мерц может предложить США усиленные учения и коллективное военное присутствие альянса в Гренландии. При этом у Мерца есть и запасной аргумент, который заключается в ответных пошлинах ЕС на сумму до 93 миллиардов евро. Канцлер не станет прямо угрожать Трампу пошлинами, «но даст понять, что Европа в этом вопросе едина».

Трамп 21 января посетит Всемирный экономический форум в Давосе, где, как ожидается, ЕС и США обсудят вопрос Гренландии. В Белом доме ранее заявили, что Трамп рассматривает различные варианты взятия Гренландии под контроль, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над островом приоритетом национальной безопасности США.

Лидеры ведущих европейских стран выразили поддержку Гренландии и Дании. На фоне конфликта с США в гренландскую столицу Нуук прибыли европейские военные. Трамп объявил, что для восьми стран Европы, направивших военных на остров, с 1 февраля будет действовать 10-процентная пошлина.