Министра торговли США освистали на ужине в Давосе

Министра торговли США Говарда Лютника освистали на ужине в швейцарском Давосе. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, конфликт начался из-за «агрессивных комментариев» Лютника. В ответ чиновника освистали, а часть гостей ушла с ужина.

При этом за день до скандала Лютник сам написал статью для FT с упоминанием Давоса и заявил о планах «противостоять ему лицом к лицу».

Ранее канцлера ФРГ Фридриха Мерца освистали на поминальной службе в Магдебурге. Толпа освистала политика, когда он прибыл на службу в память о жертвах теракта на рождественском рынке.

Украинский телеканал «1+1» дорисовал с помощью искусственного интеллекта людей почти в пустом зале, перед которым выступил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Генассамблеи ООН.

До этого вице-президента США Джей Ди Вэнса освистали проукраинские протестующие во время отдыха в штате Вермонт. Протестующие, насчитывающие сотни человек, обвинили Вэнса в «предательстве» и использовали оскорбительные выражения. В результате Вэнсу пришлось сменить место отдыха.