Перед Путиным Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией

Накануне запланированных переговоров с Владимиром Путиным в Москве спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены провести дополнительную встречу с представителями украинской стороны. Об этом Уиткофф сообщил агентству Bloomberg, общаясь с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, украинская делегация оценивает степень готовности к договорённостям примерно в 90%, и он разделяет этот подход, считая, что фактический прогресс может быть даже более существенным. Уиткофф отметил, что все стороны, вовлечённые в процесс, демонстрируют заинтересованность в достижении мирного соглашения. Отдельно он подчеркнул значимость приглашения со стороны России прибыть в Москву, расценив этот шаг как важный политический сигнал. Также было уточнено, что вылет в российскую столицу запланирован на вечер четверга, с прибытием глубокой ночью.

После завершения переговоров в Москве американская делегация планирует направиться в Объединённые Арабские Эмираты, где продолжит работу в формате специализированных рабочих групп.