Что происходит в мире сегодня: «нервозность» Европы и новые угрозы от Трампа

В среду, 21 января, открылось прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Марокко. В этот же день Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии, а в Казахстане сообщили о планах ограничить доступ детей в соцсети.

Состоялся первый в истории прямой рейс между Петербургом и Марокко

В среду, 21 января, в 07:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге приземлился первый в истории прямой рейс из Касабланки (Марокко). Об этом сообщает ТАСС. Рейсы осуществляет национальный перевозчик Марокко - Royal Air Maroc - на Boeing 737-800. Для россиян в Марокко действует безвизовый режим.

Первый вылет из Пулково в Касабланку состоялся в 08:05. В Пулково прошла церемония открытия нового направления. Директор по авиационной коммерции аэропорта Асият Халваши отметила, что три рейса в неделю будут заполняться легко. Она указала, что билеты стоят 15-20 тысяч рублей, и назвала это очень хорошей ценой для почти 6-часового полета.

Франция попросила провести учения НАТО в Гренландии

Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии и готова внести в них свой вклад. По данным CNN, об этом в среду заявила пресс-служба Елисейского дворца. Франция, наряду с другими европейскими странами, на прошлой неделе направила в Гренландию группу военных для участия в отдельных совместных учениях под руководством Дании.

Это происходит на фоне усиления угроз со стороны президента США Дональда Трампа захватить остров. Учения НАТО планируются командующим альянса и могут варьироваться по масштабу: от нескольких офицеров до «полномасштабных боевых сценариев с участием авиации, военно-морских кораблей, артиллерийских орудий, бронетехники и тысяч военнослужащих».

Трамп пригрозил «стереть Иран с лица Земли»

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал «очень твердые указания стереть Иран с лица Земли», если Тегеран попытается устроить покушение на его жизнь. Об этом сообщает News Nation.

В эксклюзивном интервью Трамп заявил, что США примут ответные меры против всей страны, если Иран воплотит в жизнь угрозы в адрес Трампа. По его словам, «вся страна взлетит на воздух». Также Трамп раскритиковал бывшего главу США Джо Байдена за то, что тот не отреагировал более решительно на угрозы со стороны Ирана во время своего президентства.

В Казахстане задумали ограничить доступ детей в соцсети

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева заявила, что в стране рассматривают возможность ограничить доступ детей и подростков в социальные сети. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Казахстана.

В Казахстане разработали законопроекты, регулирующие деятельность онлайн-платформ и медиа, которые предусматривают запрет на регистрацию в соцсетях для граждан младше 16 лет. Законопроекты прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Для их эффективной реализации планируется разработать механизмы проверки возраста пользователей, а также ввести «меры ответственности при необходимости».

«Европу охватила нервозность в день визита Трампа»

Европу внезапно охватила тревога по совершенно новому поводу, пишет немецкий таблоид Bild. Речь идёт не о Гренландии или Украине. Президент США Дональд Трамп 21 января может объявить о новом, сенсационном плане, который будет иметь серьёзные последствия для европейцев. Речь идет о запуске «Совета мира» - нового международного органа, фактически альтернативы ООН.

Bild отмечает, что в европейских правительствах царит «огромная нервозность». Первоначально «Совет мира» должен был заниматься контролем за ситуацией в секторе Газа, однако теперь появилось более широкое предназначение: «обеспечение мира в регионах, затронутых или находящихся под угрозой конфликтов». Сообщается, что Трамп получит право единолично возглавлять совет. Опасения Европы усиливает и состав приглашенных, включающий Россию и Китай. По словам источников Bild, в Европе опасаются, что отказ от участия может спровоцировать гнев Трампа и новые санкции.