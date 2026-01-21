Syria TV: умер бывший вице-президент Сирии Рифат Асад

ТУНИС, 21 января. /ТАСС/. Бывший вице-президент Сирии (1984-1998 года), дядя экс-президента Башара Асада - Рифат Асад - умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

Подробностей об обстоятельствах смерти канал не приводит.

Рифат Асад - младший брат бывшего президента Сирии Хафеза Асада, руководившего страной с 1971 по 2000 год. С 1984 года проживал за границей после неудавшейся попытки переворота, номинально продолжая занимать государственный пост. В 2021 году Башар Асад позволил своему дяде вернуться на родину при условии, что он не будет заниматься политической деятельностью. Против Рифата Асада в Испании, Франции и Швейцарии подавали судебные иски по обвинению в причастности к коррупции и военным преступлениям. Однако разбирательства были прекращены из-за состояния здоровья подсудимого. По данным арабских СМИ, после смены власти в Сирии в декабре 2024 года Рифат перебрался в Бейрут.