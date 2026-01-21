Раскрыты новые подробности переговоров России и США по Украине

В начале января Россия получила от США согласованный с Киевом и странами Европы черновик мирного плана по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В начале этого месяца [президент России Владимир] Путин получил через своего помощника Кирилла Дмитриева черновик мирного плана, который был согласован с украинскими и европейскими коллегами», — говорится в публикации.

Отмечается, что документы были неофициально переданы Москве для ознакомления, чтобы Путин мог подготовить ответ и предложить правки перед ожидаемым визитом спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

По данным источников издания, в новой версии мирного плана многие вопросы, представляющие интерес для российской стороны, либо не были затронуты, либо были сформулированы таким образом, что Кремль счел их неудовлетворительными. Однако включение этих тем и тот факт, что работа над ними началась, были восприняты положительно, поэтому в Москве расценили новое предложение Вашингтона как значительный шаг вперед.

Ранее агентство Bloomberg раскрыло отношение Москвы к участию зятя Трампа Джареда Кушнера в переговорах по Украине. По информации издания, российская сторона положительно оценила роль Кушнера в обсуждениях и считает, что он помог структурировать переговорный процесс.