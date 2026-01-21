Раскрыто отношение Москвы к участию зятя Трампа в переговорах по Украине
Российская сторона считает, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер помог структурировать переговорный процесс. Отношение Москвы к его участию в переговорах по Украине раскрыло агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Российский фондовый рынок отреагировал на заявление Уиткоффа
Ранее Уиткофф заявил, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине готово на 90 процентов, все стороны заинтересованы в том, чтобы его заключить. Он подчеркнул, что стороны добились еще большего прогресса, и все вовлечены в мирный процесс.