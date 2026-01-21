Раскрыто отношение Москвы к участию зятя Трампа в переговорах по Украине

Российская сторона считает, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер помог структурировать переговорный процесс. Отношение Москвы к его участию в переговорах по Украине раскрыло агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам источников, Россия считает, что Кушнер, который присоединился к [спецпредставителю президента США Стиву] Уиткоффу на переговорах с [российским лидером Владимиром] Путиным в прошлом месяце, помог структурировать переговорный процесс и создать основу для обсуждений», — сообщило агентство.

Ранее Уиткофф заявил, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине готово на 90 процентов, все стороны заинтересованы в том, чтобы его заключить. Он подчеркнул, что стороны добились еще большего прогресса, и все вовлечены в мирный процесс.