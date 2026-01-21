Профессор американистики Скотт Лукас заявил, что никакого союза у США и Европы нет, а американский лидер Дональд Трамп и вовсе хочет разрушить ЕС. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

Напомним, что Трамп активно заговорил о присоединении Гренландии к США с начала января. На фоне угроз американского лидера ряд европейских стран решили направить туда своих военных для усиления обороны острова.

«Никакого союза между лагерем Трампа и Европой не существует. Тот союз, который у нас был со времен Второй мировой войны — сначала с большей частью Европы, а после 1991 года и с расширенной Европой, включая Польшу, — лагерь Трампа просто не признает», — заявил Лукас.

Американист подчеркнул, что атака на Гренландию является частью убежденности Трампа в том, что ЕС должен быть разрушен.

Ранее Трамп заявил, что с 1 февраля введет пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии в ответ на поддержку Гренландии. С 1 июня она вырастет до 25% и будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке острова.