Италия дала связанное с Россией обещание

Италия не будет вести войну с Россией, пообещал итальянский вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни.

Его цитирует газета Il Giornale.

«Мы не воюем и никогда не будем воевать против России, но мир — это не просто отсутствие войны; это гарантия того, что народ может свободно принимать решения», — заявил чиновник.

По мнению Таяни, предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 договора НАТО, без непосредственного вступления в альянс — это «путь, который поддерживают многие».

Мелони раскрыла, отправит ли Италия войска на Украину

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала европейцев говорить с Россией по вопросам Украины. Она отметила, что согласна с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который также выступал за диалог с Москвой.