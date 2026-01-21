Германия жестко ответила на условия Трампа по мирному предложению

Германия официально отказалась присоединиться к инициированному президентом США Дональдом Трампом «Совету мира» в его нынешнем виде. Согласно внутреннему документу МИД ФРГ, Берлин не может участвовать в проекте на предложенных условиях.

Как следует из цитат Der Spiegel, немецкое внешнеполитическое ведомство считает, что предложенная США структура является «контрпроектом», конкурирующим с ООН. Главной причиной для отказа называют наделение председателя совета — то есть Трампа — «всеобъемлющими полномочиями по принятию решений».

В Берлине подчеркивают, что любая международная организация с участием Германии должна полностью соответствовать нормам международного права. При этом в документе отмечается, что ФРГ готова участвовать в обсуждении формата «Совета мира», но не может вступить в него «в нынешней форме».

На прошлой неделе Трамп объявил о создании «Совета мира» для урегулирования конфликта в секторе Газа, позже расширив его потенциальные полномочия на другие мировые конфликты. Приглашения присоединиться к совету, работающему исключительно на основе персональных приглашений председателя, получили около 60 стран, включая Россию.